Formand for Vig Festival, Ole Larsen, aflyser nu generalforsamlingen i november og udsætter den til januar.

Festival aflyser generalforsamling

På grund af nedsættelsen af forsamlings-størrelsen har Vig Festivals bestyrelse valgt at aflyse den planlagte generalforsamling i Vig Forsamlingshus fredag den 27. november og udsætte den til fredag den 29. januar 2021.

- Vi har valgt, at vi vi vil holde fast i at holde en fysisk generalforsamling - derfor er vi nødt til at aflyse, nu hvor forsamlings-tallet er sat ned til ti personer. Så vi udsætter den til fredag den 29. januar, siger formand Ole Larsen.