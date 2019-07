Se billedserie Bobo Moreno havde både styr på stemme og crooner-attitude til bigband-koncerten på Kræmmerpladsen i Rørvig. Foto: Stefan Andreasen

Festival: Jazz-crooner på charme-togt i Rørvig

31. juli 2019

- Vi mangler jo én, Bobo Moreno. Hvor er du? lød det fra kapelmester og arrangør Ole Kock Hansen, hvorefter landets førende jazz-crooner kom susende på scenen på Kræmmerpladsen ved Rørvig Kro, så ingen var i tvivl om, at han var ankommet til Nykøbing-Rørvig Jazz Festival onsdag aften.

Heller ikke, da han - med karakteristisk fløjelsblød stemme - sang første linjer af Gerswin-klassikeren »They Can't Take That Away From Me«, med et stærkt swingende bigband i ryggen:

- The way you wear your hat. The way your sip your tea...

Det talstærke publikum i alle aldre nippede til kaffe, sodavand og fadøl og spiste grillstegte pølser med brød og hyggede sig, mens Bobo Moreno spiste sig ind på Frank Sinatras repertoire med den ene lækkerbidsken efter den anden.

- Den her er en politisk ukorrekt sang. Fra en ukompliceret tid, hvor man kunne synge og skrive det, man havde lyst til, introducerede han Burt Bacharach-ørehængeren »Wives and Lovers«, afleveret i Ole Kock Hansens fuldfede, tætte og gnistrende arrangement til håndplukkede A Very Big Band.

- Vi har i den grad glædet os til at komme tilbage til Rørvig, sagde orkesterlederen og satte skub i Niels-Henning Ørsted Pedersen-calypsoen »My little Anna«, der afløste standarden »On the Trail«.

Big bandet - med Ole Kock Hansen som loko-fører - var på sporet af noget stort, og Bobo Moreno tilførte kolorit og charme:

- A pair of eyes. That are brighter than the summer sky, croonede han lystigt fra Nat King Cole-klassikeren »Sweet Lorraine«.