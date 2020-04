Ole Larsen og festival-bestyrelsen gransker teksten til hjælpepakken. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Festival: Hjælpepakke skal nu nærstuderes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival: Hjælpepakke skal nu nærstuderes

Odsherred - 21. april 2020 kl. 06:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens corona-hjælpepakke til festivaler bliver gransket til mindste detalje af Vig Festival, der regner med at kunne få del i midlerne.

Ole Larsen, formand for den aflyste Vig Festival, glæder sig over, at festivalen efter al sandsynlighed vil kunne få en form for økonomisk håndsrækning fra hjælpepakken.

- Vi har endnu ikke helt overblik over, hvordan vi kan gøre brug af hjælpepakken. Men jeg tror på, at det vil lykkes. For os kommer det formentlig til at handle om kompensation for driftsomkostninger, for eksempel jordleje, husleje og forsikringer, og det kigger vi på lige nu. Vi skal lige have færdig-studeret bekendtgørelserne, siger Ole Larsen.

- Vi er rigtigt glade for, at regeringen kommer med den her hjælpepakke og er med til at holde hånden under festivalerne i Danmark.

- Det giver ro og mulighed for, at vi kan vende tilbage i 2021 og fortsat kan hjælpe ude i det lokale foreningsliv. Det gælder for os, og det gælder for alle landets festivaler, siger Ole Larsen.

Vig Festival er aflyst på grund af regeringens forlængelse af forsamlingsforbuddet til og med august.

Formanden opfordrer fortsat billetkøberne til at støtte op om festivalen ved at beholde deres billetter.