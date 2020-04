Alle gæsterne til årets aflyste Vig Festival får i dag eller i morgen en mail fra billetudbyderen Ticket Master, der på vegne af festivalens ledelse orienterer om billet-mulighederne, oplyser festivalformand Ole Larsen. Han opfordrer fortsat til at beholde billetterne.

Festival: Besked om billetter til alle gæster

- Hvis man vil beholde sin billet, skal man ikke gøre noget, og den model håber vi selvfølgelig, at folk vælger.

- På den måde er man med til at sikre et godt fundament for Vig Festival i 2021. Det er vigtigt, fordi vi er en nonprofit-festival, som jo skal uddele overskuddet hvert år.