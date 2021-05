Fest og kamp i Odsherred

Se billedserie Røde faner hører med til 1. maj. Her fra Cirkuspladsen i Nykøbing i 2011. Foto: Mik Foto: Foto: Mik

Odsherred - 01. maj 2021 kl. 12:41 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

odsherred: Skarpe ord, blafrende røde faner i vinden, øl, fællessang og kammeratskab.

1. maj-demonstrationer har sat sit præg på kulturhistorien over hele verden, og også i Odsherred har arbejderbevægelsen gennem tiderne markeret dagen. Det viser nedenstående nedslag i den lokale tradition.

Arbejderbevægelsens historie i Odsherred er endnu ikke skrevet, så det er usikkert, hvornår man begyndte at arrangere egentlige 1.maj-optog i Odsherred, men der var blevet dannet enkelte fagforeninger i 1890'erne, og Socialdemokratiet var forlængst begyndt at røre på sig. Partiet så dagens lys helt tilbage i 1871.

I 1904 noterede Nykøbing Avis, at den årlige demonstration i Nykøbing var forløbet fredeligt, blandt andet fordi den 1. maj var en søndag. Der var nogle gevaldige branderter, og en arbejdsmand forsøgte at komme i slåskamp med vægterne. Han måtte derfor en tur i brummen, og dagen efter fik han en bøde på 25 kr.

Arbejderbevægelsen voksede hurtigt i Odsherred i begyndelsen af 1900-tallet. Der kom flere og flere fagforeninger til, og man fik sin egen avis. Strejker var ikke noget usædvanligt syn i arbejdsbevægelsens første år. I 1890'erne havde byggeriet af Odsherred-banen medført adskillige strejker, og under 1.verdenskrig var der i Nykøbing ikke mindst strejker på gasværket, slagteriet og det nye sindssygehospital. Den russiske revolution i 1917 skabte store forhåbninger hos den mest radikale del af venstrefløjen, men i provinsen stod den socialdemokratiske bevægelse meget stærkt. I Nykøbing var Arbejdsmændenes Fagforening, anført af Elias Nielsen, involveret i flere opsigtsvækkende strejker.

»De fæle socialister«

I 1917 var der den 1. maj i Nykøbing et større optog med faner, som gik igennem byen. »Langs gaden - inde på fortorvet - stod de mange bedsteborgere og bandede de fæle socialister, der syntes at brede i en uhyggelig grad«, skrev den lokale socialdemokratiske leder, Karl Petersen, som også var lokalredaktør, i partiavisen Socialdemokraten. Venstrebladet mente, at der havde været 150 deltagere til dette års demonstration, men det afviste Karl Petersen kategorisk. Han forsikrede, at der havde været 300. Optoget gik fra pladsen ved Jernbanehotellet til skovpavillonen i Grønnehaveskov, hvor man en dag kunne »glemme livets trivialiteter og glæde sig over naturen og det grønne bøgeløv«.

Året efter var man 250, der gik gennem Algade, mens »fruer og frøkener rystede på hovedet ved synet af de mange festklædte mennesker og de smukke faner og bannere, som vajede smukt i den friske vind. De har sikkert tænkt på den røde garde ved synet af de røde faner«, skrev Karl Petersen.

Arbejderbevægelsens gamle krav om otte timers arbejde, otte timers hvile og otte timers søvn blev langsomt realiseret. En lokal aftale i Nykøbing medførte i 1920, at telefonselskabets arbejdere fremover kun skulle arbejde 8 timer om dagen, hvilket skabte stor glæde.

Socialdemokratiet fik også større og større politisk indflydelse i herredet, men måtte også kæmpe med en venstrefløj, som flere gange viste sig frem.

Danmarks Kommunistiske Parti havde i 1934 kunnet samle 400 mennesker til et politisk møde på Grønnehavehus, hvor blandt andre folketingsmedlem Aksel Larsen havde talt. Men i 1941 var partiets popularitet styrtdykket, og da man indbød til 1. maj-møde i Grønnehavehus, ja, så kom der to talere og to tilhørere. »Det er stadig hårde tider for yderpartierne«, skrev Venstrebladet.

I 1938 fik Nykøbing Kommune sin første socialdemokratiske borgmester, Johs. Olsen.

I efterkrigstiden blomstrede Socialdemokratiet og fagbevægelsen for alvor. Velfærdssamfundet blev udbygget år efter år.

Springer vi frem til 1980'erne, så var der stadig godt gang i 1. maj-festlighederne i Odsherred. Arbejdernes Fællesorganisation og Socialdemokratiet holdt gerne deres årlige demonstration på Byens Bakke i Nr. Asmindrup.

I 1986 var der således næsten 500 fremmødte, som kunne høre taler fra det lokale folketingsmedlem Hans Hækkerup (S), tidligere minister Ivar Nørgaard (S), forbundssekretær i SiD Poul Jørgensen og amtsborgmester Søren Eriksen (S). Sidstnævnte glædede sig blandt andet over, at han senere på året skulle være med til at indvie Kirkeårsvejen.

Hans Hækkerup mente, at topmødet mellem præsidenterne Reagan og Gorbatjov ikke gav grundlag for særlig meget optimisme med hensyn til nedrustningen.

-Sandheden er, at Reagans udenrigspolitik ikke støttes af befolkningerne i Vesteuropa, sagde Hans Hækkerup.

Nej til nedskæringer

Samme dag holdt venstrefløjen i Odsherred - SF, DKP, SFU og Tværsocialisterne - et arrangement på Nordgårdskolen i Nykøbing. En af talerne var Arne Mikkelsen, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse (og nuværende medlem af Odsherred Byråd for SF). Han ønskede, at venstrefløjen forenede kræfterne i fremtiden.

-I de nedskæringer, der er sket, har de offentligt ansatte i høj grad måtte holde for, og vi vil ikke finde os i det. Men det er dog de ledige, som det går mest ud over, sagde Arne Mikkelsen.

På mødet var der adskillige taler. John Ellesø fra »Folk for Fred i Odsherred« opfordrede til fortsat kamp imod oprustningen.

-Det kan kun ske ved, at vi overbeviser vores politikere om, at vi ikke vil finde os i det, sagde han.

Venstrefløjen samlede mellem 100 og 150 til sit arrangement, som sluttede af med fællesspisning og folkedans.

Med tiden blev det vanskeligere for Socialdemokratiet at arrangere 1. maj på Byens Bakke i Nr. Asmindrup. Det havde været taxachauffør Jørgen Høyrup, Odden, som havde taget initiativ til at genoplive traditionen. Men i 2006 var det slut. Arrangørerne var blevet for gamle.

- Jeg var til 1. maj på Byens Bakke i 1970 eller 1971, fortalte Arne Sørensen til Venstrebladet.

Efterfølgende var der i flere år 1. maj på Cirkuspladsen ved havnen i Nykøbing. I 2013 talte Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) om de lokale forhold, mens blandt andre folketingsmedlem for Enhedslisten Jørgen Arbo-Bæhr berettede om de landspolitiske konflikter, særligt om de dagpengemodtagere, som risikerede at miste deres understøttelse.

1. maj-møder foregår også om morgenen, i Nykøbing i flere år i Organisationernes Hus. I 2014 blev der også sunget og holdt taler for et halvt hundrede fremmødte. Talerne var Thomas Adelskov, det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff og Leif Nielsen fra LO. Socialdemokraterne i Odsherred og LO stod for arrangementet.

Venstrefløjen - SF og Enhedslisten - holdt i 2019 et 1. maj-arrangement på Algade. Her blev de politiske budskaber skyllet ned med hjemmebagt kage, kaffe og økologisk dåseøl, mens elever fra Den Rytmiske Højskole underholdt. Eva Flyvholm, folketingsmedlem for Enhedslisten, fortalte, at hun trippede efter, at der snart blev udskrevet folketingsvalg.

I de seneste par år er fest-og kampdagen blevet spoleret af corona-krisen, men mon ikke traditionen for alvor vender tilbage til næste år?