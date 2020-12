Inge-Lise Christensen fylder 70 år den 26. december, men den store fejring må vente til coronaen ikke længere spænder ben for det. Foto: Preben Moth

Fest og fejringer af formanden er udsat til bedre tider

Fejringen af Inge-Lise Christensens 70 års fødselsdag den 26. december bliver ikke så omfattende, som hun kunne have ønsket sig. Det har corona sat en stopper for.

- Vi venter med at fejre noget, til alt det her med corona er overstået. Og det gælder også vores sølvbryllup til april. Nu bliver kun lige den allernærmeste familie, og så må det andet vente, siger fødselaren, der pt. døjer med albue og skulder efter hun blev påkørt mortensaften. Men humøret fejler ikke noget.

Til april kan de fejre 50 års samliv som ægtefolk, men guldbrylluppet er allerede blevet udskudt til 2022 i håb om at det kan fejres uden en hær af coronarestriktioner.

Talpigen er formand Inge-Lise Christensen betegner sig selv som en talpige, med en »meget gammel handelseksamen«, der bragte hende ansættelse iJ.P. Olsens købmandsgård i Svinninge, hvor der nu ligger en Netto. Siden var hun i 30 år og frem til sin pension som 66-årig salgskoordinator i et plastfirma i Roskilde.

Tal-evnerne kommer hende til gavn som formand for Vallekilde-Hørve Menighedsråd gennem 16 år. Mange af årene som formand, og hun er netop blevet genvalgt for endnu en fireårig periode, ligesom hun også er blevet medlem af provstiudvalget.

- Det begyndte da mine børn gik i skole i Vallekilde, og at jeg var med i et sangkor der. Senere blev jeg opfordret til at stille op til menighedsrådet, og derfor løste jeg sognebånd, fortæller hun om sin vej ind i menighedsrådsarbejdet.