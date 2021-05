Rørvig Kajakklub holder til på havnen i Rørvig - og her holder de snart en lille fest. Foto: Rørvig Kajakklub

Send til din ven. X Artiklen: Fest i kajakklub under opsejling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fest i kajakklub under opsejling

Odsherred - 13. maj 2021 kl. 17:20 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

Den 5. marts havde Dansk Kano og Kajak Forbund 100-års jubilæum, hvad Rørvig Kajakklub fejrede ved at hejse jubilæumsflaget samtidigt med, klubben holdt standerhejsning. Men på grund af corona-restriktionerne var der ikke meget festivitas over dagen - men en fest er under opsejling. Det skriver Rørvig Kajakklub i en pressemeddelelse.

- Nu ser det ud til, at der sker lempelser i antallet af personer i forsamlinger, så snart kan vi holde en lille fest for forbundet og en forsinket standerhejsningsfest, meddeler klubben, som også kan fortælle, at man er kommet godt igennem corona-pandemien, både hvad angår antallet af medlemmer og smitten.

- Klubhuset har været lukket for forsamlinger, men kajakhallen har været flittigt i brug. Der er roet hele vinteren igennem, en eller to ad gangen. 17 medlemmer har været på vandet, og det blev til over 800 km i alt, lyder klubbens opgørelse på.

Rørvig Kajakklub har også fået nye medlemmer trods restriktioner og pandemi.

- Vi har fået mange nye medlemmer, og nu kan vi så se frem til at få dem ud på vandet, lyder det fortrøstningsfuldt fra kajakklubben på Rørvig Havn.