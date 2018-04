Se billedserie Connie Lous i en del af det nyeindrettede galleri - i øvrigt ved siden af nogle af sine egne arbejder. Fotos: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Fernisering hver måned: Kunst hele året

Odsherred - 22. april 2018 kl. 20:33 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vig har fået et nyt kunstgalleri, der vil holde åbent hele året: 24 Vig Kunstkælderen, hvor tallet refererer til adressen Vig Hovedgade 24.

Det er kunstnerne Connie Lous og Naja Anthonsen der i fællesskab har fået etableret det nye galleri i den høje kælder i ejendommen. Det har kostet masser af hårdt arbejde og litervis af maling, blandt andet - men nu er galleriet indrettet og klar til at modtage gæster fra nær og fjern.

Kunstkælderen vil selvsagt have arbejder af de to indehavere, Connie Lous og Naja Anthonsen, men derudover satser man også på løbende at have gæsterudstillere indenfor flere forskellige genrer.

- Vi vil inviterer nye kendte som mindre kendte kunstnere inden for, for at vise også den kommende kunst i de skiftende udstillinger, hvor forskellig kunst og håndværk som, glas, keramik, bronze, smykkekunst m.m. vises, fortæller Connie Lous.

Planen er, at der skal være fernisering hver første lørdag i måneden, hvor de »nye« kunstnere præsenteres.

- Og vi søger kontakt til en gerne lokal musikere, som kan give levende musik disse lørdage, det kunne være spændende, tilføjer Connie Lous.

De to billedkunstnere der arbejder med hver deres udtryk, får i øvrigt i det store baglokale mulighed for et værksted hvor de kan udøve deres kunst og samtidig kan passe butikken. Butikken vil have åbent onsdag og fredag samt lørdag.

I Pinsen har butikken åbent alle dagene (19.-21. maj) og her indvies Kunstkælderen officielt ved et arrangement kl. 11-13.

Det nye galleri er fra start medlem af sammenslutningen »Kunst i Odsherred«.