Feriepartner støtter lokale ildsjæle

Feriepartner Odsherred har uddelt 30.000 kr. i støtte til lokale ildsjæle, som vil gennemføre aktiviteter og oplevelser eller etablere mere blivende ting, som skaber værdi for både lokale og gæster. Det sker for at sikre gode, lokale oplevelser og aktiviteter til både fastboende og turister.