Ferie i Venedig: Skoleelever sendt i karantæne

Skoleleder Bo Espersen på Vallekilde-Hørve Friskole kunne onsdag eftermiddag bekræfte, at tre af skolens elever i 5. og 7. klasse er sendt i karantæne efter at de er kommet hjem fra ferie i Italien.

- De kom hjem for ti dage siden, og har ikke været på skolen efter hjemkomsten, så der er ingen risiko for de andre elever på skolen, siger Bo Espersen til Nordvestnyt.

Forældre og elever på skolen fik besked om karantæne-situationen med det samme, og beskeden er også sendt ud på skolens interne informationsnet. Odsherred Kommune er dog ikke blevet underrettet, da friskoler ikke har pligt eller lov til, at give den slags personfølsomme oplysninger videre til kommunen. Odsherred Kommune har derfor ikke overblik over, om der er andre elever på friskoler i Odsherred, som er i karantæne eller smittede.

- De tre elever har det godt, og viser ingen symptomer på at være blevet smittet, så vi regner med at se de tre elever tilbage på skolen på mandag, siger Bo Espersen.

- Vi har aflyst arrangementer. Vi skulle have haft besøg fra Slovenien, som er blevet aflyst. Vi har også valgt at leje en bus til en klasse, som skal på lejrskole på mandag, fordi det er for usikkert, at sende elever af sted med offentlig transport. Heldigvis er lejrskolen i en lejr ude i midten af ingenting, hvor der ikke er risiko for, at møde corona-smittede. Men vi følger situationen meget tæt, siger Bo Espersen.