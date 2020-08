Storkene gjorde onsdag hvil på et tag i Stårup, og her sad de og hvilede sig hele natten. Foto: Ebbe Jensen

Fem smukke storke overnattede på et tag

Christian Nielsen gjorde store øjne i går aftes, for ind over hans og kærestens hus på Thyherredvej, i Stårup, kom først den ene, så den anden og helt op til seks smukke storke flyvende.

De fem af storkene besluttede sig for, at Christian Nielsens hus var det helt rigtige sted at slå lejr for natten, så det gjorde de. Fem slanke storke på et tag, hele natten.