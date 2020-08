Fem lejelejligheder er ved at blive opført her i Fårevejle Kirkeby. Foto: Marianne Nielsen

Fem nye lejligheder klar til jul

- Det er mig selv der står for projektet. Jeg tænkte, at når der bliver bygget så mange lejeboliger rundt om i kommunen, så må der også blive et behov her i Fårevejle Kirkeby.

Kurt Sørensen er optimistisk for at få alle fem lejligheder udlejet hurtigt.

Han mener at interessen for at få en lejebolig om Fårevejle Kirkeby hænger sammen med, at der er flere, som har solgt deres store huse for at flytte i noget mindre. Og som gerne vil blive på egnen.