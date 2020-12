Fem indbrud i juledagene: En enkelt tyv taget på fersk gjerning

I år var et især Sjællands Odde det gik værst ud over denne jul med to indbrud på Fregatvej og to indbrud på Solbakken.

Ved enkelte af indbruddene var der intet stjålet, Men et enkelt indbrud tiltrak sig dog opmærksomhed.