Tre elever og to ansatte fra Vig Skole er blevet sendt i hjemmekarantæne. Foto: Foto: Margrethe Groth

Fem elever og tre ansatte sendt i karantæne

Odsherred - 11. marts 2020 kl. 10:10 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag blev tre elever og tre ansatte på Vig Skole sendt i Covid-19 hjemmekarantæne i 14 dage, og det samme er to elever fra Lilleskolen og Storeskolen på Egebjerg Skole.

Informationen blev i går aftes meldt ud via Facebook, efter at bekymrede borgere havde undret sig over, at informationen ikke var offentlig tilgængelig.

Derefter skrev borgmester Thomas Adelskov (S) et Facebook opslag, hvor han informerede om, at de tre elever alle var kommet hjem efter ferie i et af de lande, som udenrigsministeriet i weekenden udpegede som risikoområde. Borgmesteren skrev videre, at de tre voksne er blevet sendt i hjemmekarantæne fordi de i forbindelse med sportsaktiviteter, uden for skoletid, havde været i kontakt med en Covid-19 smittet.

Borgmesteren understreger, at ingen af de seks er testet positive for Covid-19, og han slår fast, at det fortsat er trygt at gå op skolerne, hvor der er almindelig skolegang. - På nuværende tidspunkt(onsdag kl.10, red.) er der ikke indberettet smittede i Odsherred Kommune, siger Thomas Adelskov.

Forlydender om, at også elever på Odsherreds friskoler er ramt, kan borgmesteren ikke be- eller afkræfte, for de informationer indberettes ikke til kommunen.