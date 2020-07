Fem dage i svømmehallen

Corona-krisen har været hård med vandhundene, der elsker at komme i svømmehallen. Men Dragsholm Svømmeklub kunne mandag tage imod det første af to hold, der skal deltage i en ugelang REMA 1000 AquaCamp. Den anden camp holdes i uge 32. Der er 40 deltagere på hvert hold. Formanden for Dragsholm Svømmeklub, Betina Larsen, var med til at tage imod børnene.

- I bund og grund handler det meget om at blive tryg ved vandet. Det gør vi gennem leg og hygge i vandet. Børnene lærer også noget omkring livredning. Det er et vigtigt element. De får desuden lært lidt svømmeteknik, afhængig af hvilket niveau de er på. De får også lov til at prøve at dykke, måske prøver de at finde noget på bunden. Og hvis vejret tillader det, så skal der også spilles rundbold, fodbold eller hvad vi nu finder på. På fredag har vi så også et par spændende overraskelser til børnene, siger Betina Larsen, som oplyser, at campen ikke kun er for børn, som i forvejen kan svømme.