Fem centimeters gult og brunt vand i hele kælderen

Opholdsstedet Ørbækskilde, i Fårevejle, har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, et af deres huse er forfaldent, sidste år måtte de fyre to uddannede pædagoger på grund af for få beboere og deres egenkapital er på minus 1,6 mio. kr.

Opholdsstedet drives af en fond, og i 2019-årsregnskabet skriver de, at de forventer at kunne reetablere egenkapitalen i løbet af de næste fem år, fordi de forventer at få et overskud på den løbende drift.