Retten lagde ved dommen vægt på to forurettedes forklaringer i sagen om et hjemmerøveri begået i Højby den 23. februar i år.

Send til din ven. X Artiklen: Fem års fængsel for hjemmerøveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem års fængsel for hjemmerøveri

Odsherred - 21. november 2019 kl. 17:56 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et enigt nævningeting, som torsdag eftermiddag idømte den 21-årige Salman Ahmed Raja fra Søborg fem års fængsel for et hjemmerøveri på en adresse i Højby tilbage i februar i år. Ved røveriet trængte tre gerningsmænd ind i en lejlighed og igennem to timer med kniv truede og slog to unge mænd på 19 år, som gerningsmændene mente var i besiddelse af kontanter og stoffer.

Den 21-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig, og forsvarer Rune Wiborg nedlagde i første omgang også påstand om frifindelse, idet han ikke mente, at der var ført fuldt bevis for, at hans klient havde begået røveriet.

Den 21-årige var tiltalt efter straffelovens paragraf 288 stk. 2, som omhandler et røveri af særlig grov beskaffenhed, som kan kategoriseres som et egentligt hjemmerøveri.

Anklager John Catre Nielsen pegede i sin procedure på, at de tre gerningsmænd var trængt ind i hjemmet i Højby med vold, ikke havde relationer til de to forurettede og var kommet til Højby for at stjæle stoffer eller kontanter. Efterforskningen har vist, at der i tidsrummet omkring røveriet blev sendt beskeder til og fra den 21-åriges telefon, som kunne forbindes med røveriet. Blandt andet en besked med adressen på gerningsstedet og en besked med ordlyden »Vi ruller ham nu«. Desuden var der fundet DNA, som kunne stamme fra den 21-årige, på den kniv, som blev brugt ved røveriet. Anklageren pegede også på, at den 21-årige i retten havde ændret sin forklaring fra grundlovsforhøret betydeligt.

- Der er efter min mening ingen tvivl om skyldsspørgsmålet i denne sag, sagde anklager John Catre Nielsen.

Forsvarer Rune Wiborg mente ikke DNA-sporet på kniven eller telefon-beskederne var noget endeligt bevis for, at den 21-årige var skyldig.

- Måske kniven har været taget med et andet sted fra. Det er også mærkeligt, at den 21-åriges DNA-spor ikke er fundet andre steder på gerningsstedet, sagde Rune Wiborg.

Han mente også røveriet mindede mere om et narkoopgør, end et egentligt hjemmerøveri, og anmodede om at den 21-årige, hvis han blev kendt skyldig, skulle dømmes for ulovlig indtrængen og røveri, som giver en kortere fængselsstraf.

Retten valgte ved dommen at lægge vægt på de to forurettede og en nabos forklaringer i retten, og fandt det bevist udenfor enhver tvivl, at den 21-årige havde begået hjemmerøveriet.

Den 21-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til om han vil anke dommen.