Retten I Holbæk afsagde tirsdag eftermiddag dom i sagen mod en 43-årig mand, anklaget for adskillige voldtægter af sin daværende kæreste.

Fem års fængsel for grove voldtægter af kæresten

43-årige Michael Andersen fra hovedstadsområdet skal fem år i fængsel for brutal vold og en række grove voldtægter af sin daværende kæreste. Det har et enigt nævningeting ved Retten i Holbæk besluttet for kort tid siden.

Han skal desuden betale sagens omkostninger og 120.000 kroner til kvinden.

Voldtægterne, som den forurettede kvinde selv har talt til et sted mellem seks og otte voldtægter, foregik over en periode på cirka seks timer i et i hjemmet i Grevinge natten mellem den 9. og 10. august sidste år.