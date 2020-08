Felex mistede sin bestyrelsespost

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Felex Pedersen mistede hurtigt sin kommende bestyrelsesplads i det fremtidige selvejende plejecenter DSI Baeshøjgård, i Vig.

Pladsen var han stillet i udsigt af et flertal i social- og forebyggelsesudvalget, men da økonomiudvalget holdt møde tirsdag var flertallet forsvundet.

Dansk Folkepartis medlem, Paw Pedersen, havde valgt ikke at dukke op til mødet, og den radikale viceborgmester, Thomas Nicolaisen, valgte at stemme sammen med Venstres to

medlemmer, og så faldt Felex Pedersens bestyrelsespost til fordel for administrationens forslag om to bestyrelsesmedlemmer udpeget fra deres rækker.

Felex Pedersen kan dog stadig få posten, når byrådet på tirsdag skal behandle sagen, og hvis Socialdemokratiet til den tid har fået styr på sit flertal.

Det er også på det byrådsmøde, at det populære plejecenters fremtid sikres.