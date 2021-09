Se billedserie Den tilskadekomne 41-årige mand blev - efter at være blevet frigjort på ulykkesstedet - fløjet i lægehelikopter til Rigshospitalet i København. Foto: presse-fotos.dk

Fejlslagen topskæring: Stige forhindrede, at mand kom i klemme under tung træstamme

Odsherred - 26. september 2021 kl. 18:08 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

En 41-årig mand måtte flyves i lægehelikopter til behandling for åbent benbrud på Rigshospitalet i København efter en ulykke som følge af en fejlslagen topskæring af et træ i en have på Østervangsvej på Sjællands Odde søndag formiddag, oplyser Midt og Vestsjællands Politi.

Vestsjællands Brandvæsen blev kaldt til stedet for at hjælpe med at frigøre manden, der lå på jorden med trætoppen over sig, men på mirakuløs vis ikke var kommet i klemme under stammen, oplyser indsatsleder Søren Jacobsen, Vestsjællands Brandvæsen.

- Han stod oppe på en stige og ville skære trætoppen af et syv meter højt træ, så der kom til at stå tre meter stamme tilbage.

- Han havde skåret kile og skar træet igennem, da ulykken skete. Istedet for at lægge sig ud over kilen, gled træstammen modsat - ned fra det sted, hvor han havde skåret den over, og ramte ham i hovedet og trykkede ham ned fra stigen, fortæller Søren Jacobsen.

- Stigen bukkede under træets vægt og var med til at rette træstammen af, så den tykke del heldigvis gled forbi ham, da han lå på jorden, fortæller Søren Jacobsen.

- Han blev ramt i hovedet, da han stod oppe på stigen, og pådrog sig brud på en ankel, da en gren ramte ham. Men han fik heldigvis ikke den tunge stamme ned over sig på grund af stigen.

- Han lå under trætoppen, uden at stammen rørte ham, da vi ankom til stedet. Men han kunne ikke komme fri, fortæller indsatslederen.

- Da ambulancen ankom kunne han snakke med Falck-folkene og kunne trække vejret, og han fik noget smertedæmpende.

- Vi lagde klodser under træstammen og skar den over i tre dele med motorsave. Den var 30-40 centimeter tyk - det var et ret tungt træ, fortæller Søren Jacobsen.

Den tilskadekomne blev forsigtigt stabiliseret på et spineboard og båret ud til lægehelikopteren, hvor lægen vurderede skaderne og derefter fløj med patienten til Rigshospitalet, oplyser indsatslederen.

- Vi valgte at dække den tilskadekomne til med tæpper, mens der blev arbejdet med frigørelse på stedet, fordi der var så mange, der ville filme med deres mobiltelefoner, siger Søren Jacobsen.

Vestsjællands Brandvæsen havde otte mand plus indsatslederen på stedet.

- Familien var til stede under fældningen i haven og kunne straks slå alarm, siger Søren Jacobsen.

Vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi har ikke noget nyt om mandens tilstand.

Politiet har tilkaldt Arbejdstilsynet for at vurdere ulykken.