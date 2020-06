Fejl i kommunens sagsbehandling

Seks fejl ud af seks sager inden for beskæftigelsesområdet. Utilstrækkelig sagsbehandling og flere systematiske fejl inden for børne- og ungeområdet, herunder i de børnefaglige undersøgelser. Væsentlige svagheder i kommunens interne kontroller vedrørende ledelsestilsyn og afstemninger af balanceposter.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) pointerer, at det ikke er tilfredsstillende, at revisionen har fundet disse fejl i den kommunale administration.

- Det er lidt de samme som sidste år, og nogle af fejlene har vores eget ledelsestilsyn også opfanget. Det er godt, at vi finder fejlene, når de nu er der, men det er ikke tilfredsstillende, at vi er bagud med en række sager inden for beskæftigelsesområdet, og det er noget, som der bliver arbejdet på, siger Thomas Adelskov og gør opmærksom på, at der været vakante stillinger på sygedagpengeområdet - et forhold, der kan være med til at forklare antallet af fejl.