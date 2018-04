Bodil og Henrik Andersens med deres datter Charlotte, som fyldte 18 år den 1. april. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fejl fra systemet: Ung kvinde risikerer at få lukket for bankkontoen

Odsherred - 04. april 2018 kl. 13:30 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En svært handikappet pige fra Hørve risikerer ikke at få udbetalt sin pension, fordi Statsforvaltningen har været for længe om at godkende en værge.

- Det er en ydmygende behandling, vi har fået af Statsforvaltningen, siger Bodil Andersen, som er mor til Charlotte Grønbech Andersen.

Charlotte sidder i kørestol. Hun har intet talesprog, og skal have hjælp til alt i hverdagen.

Allerede i juni sidste år søgte Bodil Andersen om at bliver personlig og økonomisk værge for datteren.

- Det første svar lød, at jeg tidligst måtte søge om værgemål fire måneder inden Charlotte ville fylde 18 år. De ville ikke så meget som overveje at se på ansøgningen, før den dato, fortæller Bodil Andersen til dagbladet Nordvestnyt.

Den 1. december 2017 sendte hun en ny ansøgning af sted. Da datterens fødselsdag nærmede sig, rykkede hun for et svar. Så fik hun besked om, at der er en sagsbehandlingstid på mellem 16 og 20 uger på ansøgninger om værgemål.

Altså en længere sagsbehandlingstid end de fire måneder, som Statsforvaltningen har sat som frist for, hvor tidligt man må ansøge.

- Det er en tåbelig proces. Udbetaling Danmark kræver nu et bevis for værgemål, før de vil udbetale Charlottes pension. Hendes bank vil intet foretage sig, før de har set et bevis på, at jeg er hendes værge, siger Bodil Andersen.

Statsforvaltningen kalder den lange sagsbehandlingstid i Charlottes sag uheldig.

- Normalt er sagsbehandlingstiden under fire måneder. Men vi har haft ekstraordinært mange værgemålssager på det seneste, siger souschef Steen Skibssted fra statsforvaltningens værgemålskontor.

Orla Hav (S) og Karina Adsbøl (DF), der begge er medlem af folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg, er derimod ikke imponerede over den lange sagsbehandlingstid, og vil nu stille børne- og socialminister Mai Mercado (K) en række spørgsmål i sagen.

- Det er respektløst, at systemet sløser med et svar på et spørgsmål, som der kunne have været taget højde for på forhånd, siger Orla Hav.