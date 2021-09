Send til din ven. X Artiklen: Fej for egen dør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fej for egen dør

Odsherred - 07. september 2021 kl. 11:24 Kontakt redaktionen

DEBAT:

Man må undres over at Odsherreds borgmester og andre politikere beklager sig over, at der er husejere i Nykøbing, der forsømmer deres bygninger, så de ser forfaldne ud. Hvad med kommunens egne huse? Fx trænger Kulturhuset rigtignok til kærlige håndværkerhænder udvendig. Og hvordan er det ikke at Ungekulturhuset er blevet skamferet, så nogen betragter omgivelserne som losseplads? Byens torv har i årtier ligget som en gold ørken uden forskønnende træer, som oprindeligt planlagt. Fej dog for egen dør!

Hvis kommunen selv kunne vise initiativ, ville andre husejere utvivlsomt følge efter. Med attraktive omgivelser følger værdistigninger på omgivende bygninger som attraktive boliger i bymidten, med nye tilflyttere og skatteborgere. Kommunen forsømmer sin rolle i byfornyelsen og interesserer aig øjensynlig kun for at udbygge et rådhus for en blindt voksende administration.

I stedet burde borgmester og råd rose private husejere for at istandsætte og udbygge ejendomme. Senest som det nu sker i den smalle del af gågaden, hvor baghuse fornyes og omdannes til lejligheder og forhuse bliver til nye butikker. Her er aktivitet. Modsat Stubbekøbing, som Peter Olesen nylig fandt deprimerende, er der i Nykøbing ingen tomme forretninger, men masser at tilflyttere på spring. Til gengæld har vi i Odsherred et byråd, der snorksover og er gået i dvale.

Kurt Sørensen

Algade 32

Nykøbing