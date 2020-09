Se billedserie Pop-musikeren Lennart Johannesen alias Fede Finn var medejer af Strandlyst i 22 år fra 1992 til 2005, hvor den nuværende ejer Ole Lind købte stedet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fede Finn grædefærdig over nedbrændt restaurant

Odsherred - 15. september 2020 kl. 10:46 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor der engang var festlig stemning, husmorstrip, dans, flirt og stegt flæsk på menuen i den majestætiske træbygning, er der nu kun en bunke forkullet træ tilbage.

Restaurant Strandlyst ligger i ruiner efter en voldsom og eksplosionsagtig brand, der mandag morgen satte et dramatisk punktum for næsten 90 års historie på stedet.

En af Strandlysts tidligere ejere, Lennart Johannessen, også kendt som Fede Finn, var en af de mange, der mandag morgen tog forbi brandtomten.

- Jeg så, at de store aviser skrev om det, og så kørte jeg forbi. Jeg føler jo meget for det sted, og jeg var ved at græde, da jeg så det. Det er trist og vemodigt. Et chok. Og også et tab for hele området, siger han til Nordvestnyt.

Lennart Johannessen var dengang en del af bandet Boulevard sammen med brødrene Poul og Dennis Dehnhardt, kendt fra Walkers. De tre stod de i spidsten for Strandlyst i 22 år fra overtagelsen i 1982.

- Det hele begyndte en dag vi skulle spille med i Høve Skov, og kom forbi Strandlyst. Der snakkede vi om, at hvis vi købte det, så havde vi jo vores eget sted at spille.

Og sådan blev det. Stedet udviklede sig til et dansested - et diskotek for egnens danse- og musikglade ungdom.

- Vi skabte en succes, vi ikke havde drømt om. Som helhed var det nogle fantastiske år, fortæller Lennart Johannessen.

- Dengang pjattede vi meget med at det jo var et træbygning og at man fik forsikringssummen, hvis det nu brændte. Men så begyndte de andre steder på egen at brænde; Den runde, Grønnehavehuse, Kludeskoen og Pilegården. Og så holdt vi på med at pjatte med det, husker »Fede Finn« om dagene som indehaver af den nu totalt nedbrændte restaurant.

Lennart Johannessen var ikke alene om at lægge vejen forbi brandtomten mandag for med egne øjne at se, at der nu kun er forkullede træstumper tilbage. Hele dagen kom der foplk kørende langsomt forbi, og flere stoppede op for at kigge. Mange har delt deres minder på sociale medier og med hinanden.

Minder, der vidner om et sted med fut i danseskoene, og musik- og benbøjningsdyst med en rejse til Calella i Spanien som hovedpræmie, kæresterier, der blev til ægteskaber og lyse morgener i strandkanten efter en nat på det sandede dansegulv.

Årsagen til branden er endnu ikke klarlagt, da efterslukningsarbejdet først skulle overstås inden politiets teknikere kan komme til.

