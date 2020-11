Sammen med Radikale Venstre og SF ville Enhedslistens Clark Pratt have byrådet til at indrømme en fejl. Foto: Stefan Andreasen

Fastholder svar til Ankestyrelse: Flygtningebørn var ikke kommunalt anliggende

Odsherred - 24. november 2020 kl. 23:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Tre partier fik ikke held med at få byrådsflertal til at indrømme at afvisning var en fejl.

Ved byrådsmødet tirsdag aften fik SF, Enhedslisten og Radikale Venstre ikke ændret så meget som et komma i det svar, som byrådsflertallet vil sende til Ankestyrelsen i sagen om flygtningebørn fra Moria lejren på Lesbos, som de tre partier blev nægtet at få optaget til byrådsbehandling i oktober.

Efter afvisningen i oktober klagede de tre partier til Ankestyrelsen, som bad byrådet komme med en forklaring på, hvorfor et forslag fra om at sende et kommunalt brev og anmode om flere flygtninge for at kunne hjælpe flygtningebørnene ikke kunne behandles af byrådspolitikerne.

Svaret til Ankestyrelsen var - både dengang og igen ved dette byrådsmøde - at der slet ikke er tale om kommunalpolitik.

- Der var ikke meget demokrati i den beslutning, konstaterede Enhedslistens Clark Pratt under byrådsmødet.

SF, Radikale Venstre og enhedslisten var ellers gået sammen om at forfatte et alternativt svar til Ankestyrlesen, hvor byrådet erkender, at det var en fejl.

»Vi vurderer fortsat ikke, at det konkrete forslag er omfattet af begrebet "kommunalt anliggende" i styrelseslovens §11, idet kompetencen til at afgøre det rejste spørgsmål er et nationalt og internationalt anliggende.

Vi vurderer heller ikke, at det med afsæt i forslaget var muligt at formulere et tema eller forslag til beslutning, der kunne kvalificeres som et kommunalt anliggende uden, at kernen og ordlyden i det oprindelige forslag blev væsentligt materielt ændret«, lyder det blandt andet i det svar til klagesagen i Ankestyrelsen som nu sendes af sted.

