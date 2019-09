Anneberg Efterskole er i risiko for ikke at blive til noget, hvilket vil blive afgjort på et møde torsdag aften.

Fasaner for 50.000 kr. spøger i konkurssag

Fasaner for 50.000 kroner og et tilgodehavende på flere hundrede tusinde kroner kan blive en belastning for Anneberg Efterskole.

I hvert fald skriver kuratorerne i konkursboet Produktionsskolen NVPro i den seneste kreditorinformation, som Nordvestnyt har fået aktindsigt i, at produktionsskolen forud for konkursen havde et tæt samarbejde med en anden skole, og at kuratorerne har modtaget oplysninger om, at produktionsskolen havde afholdt udgifter til fordel for den pågældende skole for i hvert fald 50.000 kroner til køb af et større antal fasaner.