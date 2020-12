Farverig Socialdemokrat takker af ved næste valg

Formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune samt bestyrelsesformanden for Odsherred Teater, Socialdemokraten Gitte Hededam, stiller ikke op til det næste kommunalvalg i november 2021.

Hun blev valgt ind i byrådet i 2001, og har tidligere været formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg samt i flere perioder været en af byrådets repræsentanter i integrationsrådet, og selvom den farverige politiker slår fast, at hun stadig har en politisk gnist, så bliver den i fremtiden reserveret til sidelinjen.

»Jeg stiller ikke op igen til næste kommunalvalg. Jeg bliver 70 år i 2022, og nu skal der nye kræfter til. Men, hvor har det været en svær beslutning, for jeg synes politik er så spændende og lærerigt. Men nu trænger jeg til at prøve kræfter med andre ting. Men jeg vil stadig være at finde i baglandet hos Socialdemokraterne og arbejde på at vi fortsat har en stærk og fremsynet Socialdemokratisk borgmester. Jeg glæder mig fortsat til valgkampen, hvor jeg stadig vil være at finde, og så håber jeg, at vi snart kan komme ud og være i en personlig dialog med vælgerne,« siger hun.