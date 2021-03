Fra onsdag den 24. marts er det slut med mundbind på højskolerne, her Den Rytmiske Højskole ved Vig. Foto: Stefan Andreasen

Farvel til mundbind på højskoler

Så er det slut med, at højskoleelever skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på højskolerne, og på Den Rytmiske Højskole ved Vig blev den nye bekendtgørelse modtaget med glæde onsdag.

- Det er vi meget glade for. Det gør tingene noget nemmere, og det gør det nemmere at afkode hinanden, når man kan se ansigterne, siger forstander Lars Gjerlufsen.

Mundbindskravet kan afskaffes, fordi højskoleelever og -personale nu testes to gange om ugen som led i genåbningen, så hele højskolen betragtes som et gennemtestet reservat.

Det er stadig et krav, at gæster til højskolen skal bære mundbind.

- Vi har også valgt, at personale, der anretter buffeten om morgenen, stadig skal bære mundbind.

- Lærerne kan selv vælge, og der vil nok være nogle, der vælger at have mundbind på, hvis de er tæt på elever, for eksempel i samspils-situationer.