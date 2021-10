Se billedserie Odsherred Kommune tog afsked med container til brændbart fredag klokken 12. Foto: Marinne Nielsen

Farvel til en container - goddag til fire nye

Odsherred - 01. oktober 2021 kl. 15:38 Af Marianne Nielsen

- Ej, se lige dér. Hende med den sorte sæk, der lige smed det op i brændbart. Den går ikke fra nu af, siger Brian Winther Simonsen, , leder af genbrugsstationerne i Odsherred, og peger over mod containeren på genbrugspladsen på Vangen i Nykøbing mens han kigger på sit ur.

Klokken er 20 sekunder over 12, så han lader det passere. En kvinde har ganske rigtigt smidt en sort sæk op i containeren. En container, som kl. 12 officielt blev erstattet af et mere fintmasket sorteringssystem.

Et farvel til brændbart betyder goddag til en række nye containere til eksempelvis polstrede møbler, tekstiler og folieplast, da disse udgør en meget stor del af det genanvendelige affald, der i dag smides i brændbart.

- Sådan noget som møbler, det røg i brændbart. Men nu har vi en container specifik til det. Det køres så til Audebo, hvor det sorteres yderligere, for eksempel træet og stoffet, forklarer Brian Winther Simonsen.

- At vi siger farvel til brændbart er et symbol på det fokus vi har på klimaet, og vi skal tænke meget mere på miljøet, som nu også hjælpes på vej af lovændringer. Det er jo tankevækkende, hvor meget, der lander i brændbart, som kunne være genbrugt, siger formand for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF).

Der er grundlæggende to årsager til at fredagen blev brugt på afskedstale for brændbart rundt om på genbrugspladserne i Odsherred.

En gennemgang af to brændbart-containere i foråret viste, at 44 procent af indholdet var fejlsorteret. Der er med andre ord potentiale for at nedbringe fejlprocenten. Målet er at få fejlsorteringsprocenten ned til omkring 15 procent.

Alene på pladsen i Nykøbing kommer der mellem 400 og 600 borgere med affald, mens det i højsæsonen er omkring 800 om dagen.

- Så er der pres på her, for der er ikke så god plads til biler her, som der er i Hønsinge, konstaterer Brian Winther Simonsen.

Odsherred har genbrugsstationer i Nykøbing Sjælland, Hønsinge, Fårevejle, Rørvig samt på Odden.