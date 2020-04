Farvel efter 26 år

Tirsdag aften besluttede byrådet nemlig at give ham lov til at træde ud af det folkevalgte organ. Pia Gade afløser Morten Egeskov, som ved byvalgene i 2009, 2013 og 2017 stillede op som borgmesterkandidat imod Thomas Adelskov (S). Morten Egeskov er blevet direktør for Geopark Odsherred, og derfor mener han, at han det vil være bedst at forlade byrådet. På hans sidste møde forholdt den 45-årige Venstre-mand dog ikke passivt, han tog ordet flere gange.