De næste fire måneder må brugere af Willemoeshallen se sig om efter alternative løsninger. Foto: Mik Foto: Mik

Farligt gulv udskiftes i hal: Men nu hagler kritikken ned over beslutningen

Odsherred - 26. august 2021 kl. 08:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Jeg synes man på Odden burde væbne sig med tålmodighed og glæde sig over, at det nu er en realitet, at der kommer et nyt gulv i Willemoeshallen, siger serviceleder i Nord, Anders Bro.

Han forstår ikke de mange negative udtalelser, der har været om gulvet på det seneste.

Formanden for Odden Gymnastik- og Idrætsforening, Peter Nielsen, er da også glad for, at hallen får et gulv, men bekymret over, hvor foreningens medlemmer skal dyrke idræt, mens hallen er lukket ned.

- Der er haller i Højby og Nykøbing. Ja. Men offentlig transport til og fra Odden er noget af en udfordring, siger Peter Nielsen.

Dorthe Iversen er formand for Odden Badmintonklub, og hun er ikke begejstret ved udsigten til, at medlemmerne resten af året skal køre til Nykøbing eller Højby, når de skal spille badminton.

- Hvad med de børn, som plejer at komme over i hallen lige fra SFO'en. De kan ikke bare tage bussen ind til Nykøbing. Det er vigtigt med aktiviteter for børn, siger hun.

Dorthe Iversen havde gerne set, at gulvet var blevet lavet i sommerferien - og ellers i efterårsferien, hvor hallen alligevel står tom.

Til det svarer Anders bro, at det aldrig ville have kunnet lade sig gøre.

- Det tager fire til seks uger, at lave sådan et gulv. Der er tørretider og opstregning, som skal passes ind. Så det tager den tid, det tager, siger han.

Kommunen har indhentet et tilbud fra et firma, som har tilbudt at lave gulvet for godt 1,4 millioner kroner.

- Som kommune har vi pligt til at indhente mindst to tilbud, så det skal vi også have gjort. Der er seks til ti ugers leveringstid fra et firma får opgaven, til de kan gå i gang. Så jeg tror hallen vil være lukket resten af året, siger Anders Bro.

Han har foreslået foreningerne at kontakte skolen på Grundtvigsvej i Nykøbing.

- Deres gymnastiksal bliver ikke brugt ret meget. Der er også andre muligheder. Foreningerne må tænke lidt ud af boksen og se det som en gulerod, at der kommer et flot nyt og skudklart halvgulv til næste år, siger servicelederen.