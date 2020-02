Farlige træer er ledernes ansvar

»Det er sådan at hver enkelt leder er ansvarlig for den ejendom som lederen benytter til at levere borgerydelserne med. Det vil sige at lederen af den enkelte institution, den enkelte havn, rådhuset og så videre selv skal påse om træer udgør en risiko. Miljø og teknik har ansvaret for de træer der er i parker med videre som de har driften af. Hvad angår private ejere af træer langs vejene, så er det der ansvaret er. Vi vil overveje om vi skal lave en mere central ansvarlighed omkring det med træer, da det kan være svært for en institutionsleder at have faglighed og fokus på det,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.