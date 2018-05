Byrådet besluttede til aften, at igangsætte ekspropriation, så der kan anlægges en cykelsti langs Tuvorgvej. Foto: Margrethe Groth

Farlig vej får endelig sin cykelsti

Odsherred - 29. maj 2018 kl. 20:50 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tuborgvej i Fårevejle er ikke en cykelvenlig vej. En kraftig sidevind og alt for mange bilister der kører monsterstærkt, gør vejen livsfarlig for cyklister. Og så er den endda skolevej for overbygningseleverne, der i 2013 blev tvunget fra deres skole i Hørve til Fårevejle. Dengang lovede de lokale politikere, at ny skolestruktur ville blive fulgt af en cykelsti, men det skulle tage fem år, før byrådet til aften var klar til at godkende ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Tuborgvej til Hørve Kanalvej.

Formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF) glædede sig på byrådsmødet over den kommende cykelsti og han lovede, at den vil blive fulgt af flere, men midt i glæden såede han den malurt i bægeret, at cykelstien med garanti ikke er klar, som planlagt, til september, men dog inden årsskiftet.

Venstres Helge Fredslund sendte støtte til ekspropriationen, og opfordrede til, at der bliver sat turbo på arbejdet, mens Søren With (S), der som Venstremanden, bor i Hørve, delte glæden.

»Den cykelsti har længe været et ønske. Som bilist er jeg rigtig glad for at få de bløde trafikanter væk fra vejen. Der er en sindssyg kraftig sidevind, der gør det ekstra farligt, og med skolekasketten på(han er formand for børne- og uddannelsesudvalget, red.) er jeg rigtig glad for at vi nu får en sikker skolevej fra Hørve til Fårevejle, og det kan ikke gå for hurtigt med at komme i gang,« sagde han.