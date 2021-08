Arbejdstilsynet har udstedt en række påbud om nødvendige reparationer af flere skoler. Blandt andet på Egebjerg Skole. Foto: Preben Moth.

Send til din ven. X Artiklen: Fare for faldylukker i SFO: Flere påbud fra Arbejdstilsynet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fare for faldylukker i SFO: Flere påbud fra Arbejdstilsynet

Odsherred - 20. august 2021 kl. 09:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Arbejdstilsynet har udstedt seks påbud til odsherred Kommune efter uanmeldte besøg på Kommunens folkeskoler. Der er tale om to påbud i SFOen på Egebjerg Skole, tre påbud på Højby Skole og et enkelt vedrørende fællesarealerne på Skolen på A. Ladingsvej.

- Det er en ongoing ting. Vi har bedt om en kort redegørelse over alle opgaverne, som spænder fra løse fliser til vand gennem taget på Højby Skole, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

På Egebjerg Skole har Arbejdstilsynet udpeget fire trapper i SFOen, som giver anledning til fare for faldulykker. Arbejdstilsynet har også overvejet om der skal gives et påbud om flisebelægningen langs storskolens ene side, hvor der efter Arbejdstilsynets mening er fare på grund af ujævne fliser.

På Højby Skole har man et utæt tag, og det har fået Arbejdstilsynet til at nedlægge et påbud om tilstrækkelig tilførsel af frisk luft i skolens undervisningslokaler. Skolen skal undersøges for skimmelsvamp og så skal der sikres tilfredsstillende akustiske forhold i undervisningenslokaler.

På skolen på A. Ladingsvej i Nykøbing har ARbejdstilsynet udstedt et påbud vedrørende opretning og sikring af færdselsarealer og -vej på fællesarealerne ved skolearealet med henblikpå udbedring af huller i underlaget, flisekanter og kloakdæksler.

- Det er ikke store og omfattende opgaver. Men vi har i udvalget bedt om at få et samlet oversigt over, hvad reparationerne vil koste, og om udgifterne skal dækkes af skolerne eller er dækket af den centrale pulje til kommunle bygninger, siger Søren With (S).