Bosætningskonsulent i Odsherred Kommune Nastasja Ernst, har fået mange henvendelser under corona fra familier, der har fået smag for Odsherred og vil slå sig ned i kommunen. Foto: Kenn Thomsen

Familier har fået smag for helårs-Odsherred efter Coronatid i sommerhus

Da Danmark lukkede ned på grund af Corona i marts, blev Odsherreds mange sommerhuse et tilflugtssted for især familier, der til daglig bor i lejlighed i København. Det kunne især udlejningsbureauerne, forretningerne og ejendomsmæglerne mærke, og sommerhusslaget glødede.

Men for nogle af familierne er Odsherred vokset i bevidstheden som andet og mere end et sted man holder sommerferie. Det kan bosætningskonsulent Nastasja Ernst tydeligt mærke.

- Jeg kan virkelig mærke en forandring. Der har været to-tre henvendelser hver uge, og det er tit omkring mulighederne for at bo i sommerhusene. Normalt er det oftest ældre, der ringer med spørgsmål, men nu er der bare flere børnefamilier, som har sommerhus i Odsherred, som henvender sig. De seneste par måneder har det nærmest udelukkende været børnefamilier med sommerhus i Odsherred, som gerne vil vide i hvilket omfang de kan bo i deres sommerhus til de finder en helårsbolig.

Det er hendes erfaring, at det lange corona-ophold i Odsherred har betydet, at familierne har oplevet, hvordan en hverdag kan hænge sammen. Samtidig gav corona større mulighed for at arbejde hjemmefra.