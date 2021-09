Se billedserie Familien har tre gange taget turen fra Århus til retten i Holbæk, for at overvære retssagen mod den 20-årige mand, som stak Namyyallah Ahamadzai ihjel ved bostedet Ørbækskilde ved Fårevejle. Foto: Helene Nielsen.

Familien til ung dræbt pædagog: Derfor bør bosted lukkes ned

Odsherred - 16. september 2021 kl. 12:10 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Vi er tilfredse med at drabsmanden fik den dom, han fik. Men vi er mere end overraskede over, at ledelsen på Ørbækskilde har fået lov til at forholde sig tavs, og ikke er blevet draget til ansvar. De vidste, hvad der foregik, siger Sohrab Ahamadzai.

Han er bror til den 29-årige, Namuyallah Ahamadzai, kaldet Yama, som den 30. december sidste år blev stukket ihjel af en beboer på boinstitutinnen Ørbækskilde, hvor den 29-årige var ansat.

Sohrab Ahamadzai fortalte umiddelbart efter der onsdag var faldet dom i sagen ved retten i Holbæk, om de frustrationer familien har haft, siden drabet, .

- Yama var alene på arbejde. Han havde flere gange overfor os og personalet på stedet fortalt, at forholdene ikke var sikre. siger Sohrab Ahamadzai.

Familien håber ikke det sidste ord er sagt i sagen.

- Der er en rygende pistol, der peger mod arbejdspladsen (Bostedet Ørbækskilde, red). Vi ser frem til at Arbejdsskadestyrelsen får afsluttet sagen. Det bosted bør lukke, og burde være blevet lukket ned omgående efter drabet, siger Sohrab Ahamadzai.

Under retssagen har familiemedlemmerne været at finde på tilhørerækkerne i retssalen. Også denne dag, hvor dommen er afsagt, er de alle mødt op. Dræbtes forældre, brødre, en søster og svigerdøtre.

Under dagens procedure i retten sagde forsvarsadvokat for den 20-årige mand, som nu er dømt for drabet, Erbil Kaya, at det var en helt igennem tragisk sag med flere ofre. Ikke kun den 29-årige pædagog, som mistede livet, men også den 20-årige drabsmand.

- Han har været offer for systemsvigt og forsømmelse. Han har ikke fået den rette hjælp i tide. Ørbækskilde har været skødesløs i forhold til de retningslinjer der gælder for alenearbejde, hvor der ikke er blevet taget højde for, at de ansatte havde med personer med psykiske lidelser at gøre. Personer, som kan være utilregneligelige, sagde Erbil Kaya.

