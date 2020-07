Familieforøgelse på Højby Kro

Af Henrik Uhre Prahl Der er i mere end een forstand familieforøgelse på Højby Kro, hvor værtsparret Malene og Jan Kristensen glæder sig over igen at kunne byder velkommen til gæsterne. Parrets datter, Kastania, er gradvid og skal føde til november. Om hun eller de kommende bedsteforældre glæder sig mest står hen i det uvisse - men glade er de alle!

Og dertil kommer, at Kastania netop har bestået svendeprøve som tjener - endda med så flot et resultat, at hun fik en bronzemedalje for indsatsen.