Familie er sammen om grøntsagsbod

- Mikkel synes ikke at grøntsager er så spændende, så derfor fik han sin egen pølsevogn her bag grøntsagsboden for enden af Den Gyldne Hane, fortæller Margit Beuchert. Mikkel er dog ikke mere grøntsagsforskrækket end at han gerne giver forældrene en hånd med, når der er travlt i boden.