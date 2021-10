Kim Alun Anna Andersen mangler sin bil og alle tingene i den. Hun synes godt, politiet kunne følge lidt mere op på de spor, der er i sagen om biltyveriet. Foto: Pia Skaarup Larsen

Familie efter biltyveri: Det er slapt af politiet

Odsherred - 08. oktober 2021 kl. 15:52 Kontakt redaktionen

Asnæs: - Det er da selvfølgelig for slapt, når der nu er nogle spor at gå efter og især overvågning.

Sådan siger Kim Alun Anna Andersen om politiets indsats efter, Asnæs forleden nat blev hærget af nogle tyve, som gik ind i huse og biler, rodede handskerum i gennem og til sidst stjal familien Andersens Chevrolet Spark fra Hasselvænget og kørte væk.

En borger fandt mappen med registreringspapir udenfor Brugsen i Snertinge og da Brugsen har et ret godt overvågningskamera, der kan se et temmelig stort område, har medarbejdere der forsøgt at se overvågningsfilmene igennem. Men politiet har ikke kigget på det, ligesom de har afvist at undersøge den fundne mappe for fingeraftryk med henvisning til, at det er der ikke ressourcer til.

- Jeg kan godt se, at det er irriterende for familien at mangle deres bil. Men politiet vil hellere bruge kræfterne, når bilen bliver fundet, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Bilen vil givetvis indeholde flere spor efter gerningsmændene, hvorimod for eksempel mappen med registreringsattesten ofte vil være det, vi kalder forurenet, det vil sige have spor af en del mennesker, som ikke har noget med tyveriet at gøre, siger han.

Prioriterer indbrud

Han oplyser, at politiet prioriterer at tage ud og lave gerningssteds-undersøgelser ved regulære indbrud, men ikke ved biltyverier, fordi det er der ikke ressourcer til. Men det betyder ikke, at man ser med milde øjne på biltyveri eller forsøg på tyveri, som de mange gennemrodede handskerum er rent juridisk.

Martin Bjerregaard opfordrer folk i Asnæs til at melde, hvis de også har haft besøg af tyvene. Uanset om der er stjålet noget eller ej. Politiet vil også gerne høre fra borgere, som måske har noget privat overvågning på deres grund og eventuelt har fået videooptagelser af tyvene i deres have eller lignende.

- Hvis vi senere får fat i nogle mulige gerningsmænd, står mistankegrundlaget stærkere, jo mere vi har af den slags, siger han.

peia