Palle H.A.A. Schierning var iklædt The Gordon Highlanders uniform, da han spillede sækkepibe ved højtideligheden 4. maj - her ved frihedskæmper-gravene på Egebjerg Kirkegård. Foto: Michael Nissen

Faldne RAF-flyvere og modstandsmænd mindet med sækkepibe-musik

75-året for den danske befrielse blev mandag den 4. maj højtideligt markeret af en lille gruppe hjemmeværnsmænd fra Hjemmeværnskompagni Odsherred.

De lagde blomster og gjorde honnør ved mindesmærker og grave for faldne RAF-flyvere og danske frihedskæmpere på Odden Kirkegård, Egebjerg Kirkegård og i Asnæs Hovedgade, stemningsfuldt akkompagneret af Palle H.A.A. Schierning på skotsk sækkepibe i den smukke, skotske folkemelodi »Flowers of the Forest«.