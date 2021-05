Falck rykker kviktest ind i shoppingcenter

Kvikteststedet i Asnæs skifter fra på tirsdag den 25. maj lokation fra Musikskolen til en placering i Asnæs Centret.

Grunden til at Falck flytter er, at de gerne vil have et større lokale, så de kan få oprettet flere spor til podning. I Musikskolen har de været begrænset til 2 maks. 3 spor i det nuværende setup, i det nye setup er der plads til mere, oplyser Odsherred Kommune fredag eftermiddag.