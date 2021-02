Signe ved sin egen fagprøve-udstilling af fairtrade-produkter i ­Irma-butikken i Nykøbing. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Fairtrade er godt både for dem og os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fairtrade er godt både for dem og os

Odsherred - 16. februar 2021 kl. 11:04 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen

æ- Jeg synes, at det er vigtigt, at bønder i Afrika, Indien og Sydamerika får bedre arbejdsforhold og bliver betalt bedre for deres afgrøder, siger Signe Jørgensen, der i uge 7 og 8 holder fagprøve med Fairtrade-produkter i Irma.

Det er Kina-sko, bananer, marmelade, pålægschokolade og honning, der bliver sat særlig fokus på.

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der arbejder for at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte bønder og arbejdere.

Mærket sikrer også, at råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der både tager hensyn til mennesker og miljø.

- Når bønderne får en bedre pris for deres varer, så får de også råd til at sende børnene i skole og derved begrænses børnearbejdet.

Vil flytte kunderne

- Det lille Fairtrade mærke i hjørnet på en vare er vigtigt, og jeg håber, at jeg kan få rykket nogle kunder til i hverfald en gang imellem at købe Fairtrade-produkter i stedet for dem de plejer, lyder det fra Signe Jørgensen.

Når du køber Fairtrade, støtter du bønder og arbejdere til bedre at kunne håndtere de landbrugsudfordringer, der er forårsaget af klimaforandringerne.

- Jeg har i mange år interesseret mig for hvad vi putter i munden, hvilke ingredienser der er i varerne og hvor de kommer fra, for det synes jeg, at man skal tænke over.

Når hun har overstået den praktiske del af sin fagprøve skal hun aflevere en skriftlig opgave i april, gå til eksamen i maj og i slutningen af juli er hun udlært.

- Jeg synes, at Irma har været en god læreplads og jeg vil gerne fortsætte med at arbejde i butik, slutter Signe Jørgensen.