Lokalplanen for Getsøvej blev vedtaget af et massivt flertal på aftenens byrådsmøde. Foto: Foto: Preben Moth

Fagforeningsformand: Skal være for folk med lidt tykkere pengepung

Odsherred - 25. august 2020 kl. 23:59 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer både almennyttige, andels-, senior- og ejerboliger på Getsøvej ved vandtårnsområdet i Nykøbing.

Det står klart efter at 21 byrådsmedlemmer tirsdag aften stemte ja til den nødvendige lokalplan, mens to, Arne Mikkelsen (SF) og Hanne Pigonska (V) stemte nej, fordi de mener, at lokalplanen giver tilladelse til for store huse for tæt på skoven.

»Jeg var oprindelig for projektet, for det kommer til at ligge ganske unikt, men lige pludselig er der lagt op til parceller, der kommer til at ligge som et sammenklemt boligbyggeri som fire klumper, der risikerer at være med til at ødelægge et dejligt område. Det må være en ommer. Jeg er ikke imod boliger i det område, men det her er for voldsomt,« sagde Hanne Pigonska.

Allan Andersen, der både er lokal fagforeningsformand og medlem af økonomiudvalget for Socialdemokratiet, gav sin støtte til lokalplanen, og han slog fast, at området skal være eksklusivt fordi det skal være med til at tiltrække for mennesker med »lidt tykkere pengepung.«

Felex Pedersen (S) supplerede støtten med at slå fast, at skal familier fra storbyen trækkes til området, så skal der være mulighed for at bo tæt på naturen, og tæt på skovlinie for det skal være »en ressource frem for at bo på Østerbro i et betonhelvede.«