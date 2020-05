Børne- og uddannelsesudvalget har givet grønt lys til at skære et par timer om ugen af undervisningstiden og i stedet have en lærer mere med i undervisningen for elever på mellemtrinnet og udskolingen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Færre timer, men mere hjælp i klasseværelset

Odsherred - 13. maj 2020 kl. 15:14 Af Marianne Nielsen

Folkeskoleloven giver mulighed for at skifte et par undervisningslektioner for 4.-9. klassetrin ud med en ekstra lærer i klassen, der kan give yderligere faglig støtte og differentiere undervisningen. Den mulighed vil skolerne i Odsherred gerne benytte sig af og hver skole har fremsendt deres ønsker og begrundelser til fagcenteret, og tirsdag blev børne- og uddannelsesudvalget enige om, at give grønt lys i sagen.

Det sker for at løfte det faglige niveau og understøtte elevernes trivsel rundt om på skolerne, og udvalgsformand Søren With (S) glæder sig over skolernes arbejde med sagen.

- Der er lige nøjagtig det her, vi ønskede med skolestrukturreformen. Skolebestyrelserne har været i arbejdstøjet og besluttet, hvad de vil med deres skole, siger han.

Nedsættelse af undervisningstiden gælder for mellemtrinnet på samtlige folkeskoler i Odsherred samt udskolingen på Herrestrup Skole og skolerne i Asnæs og Fårevejle.

Udvalget undrede sig over, at skolerne i Højby og Vig ikke havde søgt om 2-lærerordning til overbygningseleverne, men fik på mødet forklaret, at det ville ødelægge deres linjefag.

Skoleledere og Center for Børn, Unge og Familier anbefaler i fællesskab, at nedsættelsen af undervisningstiden fordeles på flere skoledage.

Tiden til nedsat undervisningstid tages fra den understøttende undervisning.