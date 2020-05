Selvom april salget ikke helt lever op til salget i 2019, så tyder det på, at de huse der er på markedet, sælges til højere priser.

Færre solgte sommerhuse i april

Egnens ejendomsmæglere taler om et godt salg i april måned, men tal fra Boliga.dk viser altså noget andet.

Et eksempel er et sommerhus på Skovbrynet 2 med postnummeret 4500.

Huset blev sat til salg i april måned til 1.550.000 kroner, men det blev solgt i samme måned for hele 1.900.000 kroner.

På oversigten over solgte sommerhuse i Odsherred er der i april måned flere huse, der sælges til udbudsprisen eller mere, end i de forudgående måneder.

Nok et tegn på, at der ikke er så mange huse på markedet, og priserne derfor er stigende.

Selvfølgelig er der stadig sommerhuse, der sælges et stykke under udbudsprisen.

Rekorden er et sommerhus i Klint, der blev udbudt til 695.000 kroner, men blev solgt for 500.000 kroner - et nedslag på 28 procent.