Knud Hansen konstaterer, at Lions Club Odsherred vil miste en stor del af sin omsætning i år. Her ses han ved foreningens indsamlingssted på genbrugspladsen i Nykøbing. Foto: Torben Andersen

Færre penge til velgørenhed

Foreningen bruger sit årlige sekscifrede overskud til at støtte forskellige lokale foreninger og initiativer samt diverse projekter i fattige lande.

- Indtil maj vil jeg skyde på, at vi mister omsætning på de tre normale åbningsdage på i alt omkring 80.000 kroer, fortalte Knud Hansen fra Lions Club Odsherred forleden.

Knud Hansen, som var med til at stifte foreningen i 1971, ser naturligvis gerne, at foreningen snart kan slå dørene op til de mange gæster, som gerne vil på jagt efter en brugt bog, plade eller et bord til sommerhuet.