Færre er på kontanthjælp i Odsherred end for et år siden.

Odsherred - 09. december 2020 kl. 17:50 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Ledigheden er steget i Odsherred i 2020, men ikke så meget som sammenlignelige kommuner. Det fremgår af en oversigt, som økonomiudvalget fik på sit møde tirsdag.

- Vi har været forholdsvis heldige i forhold til corona, når det drejer sig om beskæftigelsen. Jeg har lige fået at vide, at en af vores større virksomheder, som har haft arbejdsfordeling, nu går tilbage i fuld kraft. Det er virkelig en positiv melding at få. Men situationen kan vende. Det afhænger af, om vi vil opleve en nedgang efter corona. Det er helt umuligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, men lige nu ser situationen forholdsvis fornuftig ud, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Opgørelsen viser, at 54 personer i november var omfattet af nye regler om arbejdsfordeling, mens 1335 personer var omfattet af den almindelig ordning.

Der er over et halvt hundrede færre på kontanthjælp i kommunen i forhold til et år siden.

- Mange er kommet i job eller uddannelse. Det er positivt. Vores detailhandel har taget rigtig godt fra over de seneste måneder. De har haft en voldsom omsætningsfremgang, fordi der hen over foråret, sommeren og efteråret har været så mange i sommerhusene, siger Thomas Adelskov.

525 personer har i Odsherred indtil videre været omfattet af lønkompensationer i forbindelse med corona-krisen.

-Lønkompensation er både en fordel for medarbejderne, som ikke bliver fyret, og for virksomhederne, som rent faktisk kan fastholde den arbejdskraft, man har haft, og ikke risikerer pludselig at stå i den situation at mangle kvalificeret arbejdskraft, når tingene vender for dem, siger Thomas Adelskov.