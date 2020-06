En tredjedel af gravstederne på Højby kirkegård er ledige, fordi flere mennesker vælger en alternativ form for begravelse, lyder vurderingen fra den lokale graver Gert Bøgely. Foto: Per Christensen

Færre ønsker et sidste hvilested på kirkegården

Odsherred - 12. juni 2020 kl. 13:00 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Gert Bøgely blev ansat som graver ved Højby kirke tilbage i 2000, var der over 50 kirkelige begravelser hvert år, og størsteparten af de afdøde blev begravet på kirkens kirkegård. Sidste år var der 39 bisættelser og begravelser, men også 14 afdøde borgere i sognet, som blev begravet uden at folkekirken var involveret. Tendensen fra Højby er ikke usædvanlig. På ti år er antallet af borgerlige begravelser på landsplan ifølge Danmarks Statistik steget med over 50 procent, mens kirkelige begravelser er faldet med 10 procent. I takt med at flere og flere ønsker at få deres aske strøet ud over havet eller andre alternative former for begravelser, ses de manglende indtægter rundt om på landets kirkegårde. Også i Højby.

- Da jeg blev ansat var det obligatorisk, at de pårørende betalte kirken for at få graven vedligeholdt. I dag er der mange, som vælger at gøre det selv. Folk er blevet mere påpasselige med pengene. Der er også kun ganske få kistebegravelser, som er betydeligt dyrere end et urnegravsted, siger Gert Bøgely.

Kirkegårde er ikke længere den indtægtskilde for kirkerne, som de var engang. Alle sogne i Odsherred provsti oplever en nedgang i antallet af kirkelige begravelser, og et deraf følgende manglende overskud på kirkegårdskontoen. Hvor indtægter fra kirkegården i Højby ifølge Gert Bøgely tilbage i 2000 kunne finansiere to fastansattes lønninger, er der i dag underskud på kirkegårdens regnskab.

- Det kan vi slet ikke mere, siger Gert Bøgely, som vurderer, at en tredjedel af pladserne på Højby kirkegård er ledige.

Indtægterne fra kirkegården var ifølge Højby kirkes 2018-regnskab på over 350.000 kroner, men udgifterne til blandt andet lønninger var på over 1,3 millioner kroner. I Nykøbing sogn var indtægterne fra kirkegården i 2018 på over 700.000 kroner, men udgifterne lå på over to millioner kroner.

- Vi gør faktisk meget for at tilpasse os og gøre det mere eftertragtet, at blive begravet på vores kirkegård, siger Gert Bøgely.