Færgeoverfart hårdt presset

Hundested Rørvig færgefart er også hårdt ramt af corona udbruddet, men holder indtil videre færgefarten åben.

Ifølge overfartsleder Bo Andersen, så skal færgefarten vurdere den fortsatte drift i forhold til dels deres forpligtelse over for pendlere og øvrige passagerer, risici og ansvaret over for selskabets ansatte og ikke mindst rederiets økonomi. Særligt hvad det sidste angår, er krisen mærkbar for rederiet.

" Vi er ramt af en nedgang i trafikindtægterne på mellem 65 og 70 procent i forhold til sidste år. Det fordrer selvsagt et pænt dagligt underskud, men vi har heldigvis været begunstiget af et par gode år i 2018 og 2019, og vi har således lidt at tære af. Rigtig mange firmaer vil få problemer med likviditeten, hvilket vi også ser kan blive vores største udfordring, hvis krisen bliver lang. Heldigvis er vi stadig i lavsæsonen og vores bekymringer går mere på om højsæsonen kommer i fare. Gør den det, så har vi et helt andet set up at skulle forholde os til," siger han til Nordvestnyt.