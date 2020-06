Færgefarten landede million-overskud

Færgen Isefjord sejlede i 2019 endnu et millionoverksud hjem til Hundested Rørvig færgefart.

Odsherred - 04. juni 2020 kl. 06:47 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundested Rørvig færgefart fik et millionoverskud i 2019. Det blev til et overskud på 3.95 mio. kr., mod 5.31 mio. kr. året før.

Selskabets egenkapital er på 29,4 mio. kr., hvilket er en stigning fra året før, hvor egenkapitalen var på 27,5 mio. kr., der udbetales to mio. kr. i udbytte og selskabets skibe har en regnskabsværdi på godt 28 mio. kr.

Overfartsleder, Bo Andersen, kalder 2019 resultat for tilfredsstillende, særligt fordi det skulle konkurrere med 2018, hvor sommervejret var fantastisk.

»I 2019 var vejret knapt så godt som året før, og det regnede meget i slutsæsonen, og for et selskab, der er så afhængige af vejret som vi er, kan det ses på tallene,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Selvom selskabet tager et corona forbehold i forhold til årets resultat, så er Bo Andersen optimistisk.

»Der er ikke nogen krise her. Vi er godt med igen, og pinsen var rigtig god med helt normale passagertal, men selvfølgelig bliver vi ramt af, at vi ikke fik påsken med i år, og vi har stadig et lille minus på dagstallene. Men hvis højsæsonen bliver god, så skal vi nok overleve,« siger han.

Færgefarten sejler hele året, men skal leve af sommermånederne, og var det ikke for pendlerne, hvis antal godt nok er småt, så var der ingen grund til at sejle uden for sæsonen.

»Vi har kunne mærke, at pendlerne har været ramt i corona perioden. Eksempelvis bor en af vores trofaste pendlere i Nykøbing, men har egen fysioterapi klinik i Hundested, og det er først nu hun kan komme i gang. Det vi frygter mest, er, at vi får en anden omgang med corona og må lukke ned, men vi håber på, at vi får sommeren med,« siger han til avisen.